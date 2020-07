UFFICIALE – Europa League, sorteggi effettuati: ecco tabellone, date e squadre in campo

Alle ore 13 di oggi, venerdì 10 luglio, sono stati ufficialmente effettuati i sorteggi della fase finale di Europa League. Tra le italiane ancora in corsa all’interno della competizione ci sono sia l’Inter che la Roma, i cui sorteggi non sono stati esattamente amichevoli. I nerazzurri, qualora riuscissero a battere il Getafe, affronterebbero la vincente della sfida tra i Rangers di Steven Gerrard ed il Bayer Leverkusen del talento Kai Havertz. I giallorossi, invece, una volta superato il Siviglia si troverebbero davanti la vincente tra l’Olympiacos ed il Wolverhampton. In semifinale, poi, l’Inter potrebbe trovare una tra Wolfsburg, Shakhtar Donetsk, Eintracht Francoforte e Basilea. La Roma, invece, potrebbe incontrare una tra Lask, Manchester United, İstanbul Başakşehir e Copenaghen.

Sorteggi Europa League: date, calendario e squadre

Ecco qui di seguito il tabellone completo dopo i sorteggi per la fase finale di Europa League: le partite si svolgeranno tutte in gara secca ed in Germania, sede scelta per portare a termine la competizione europea, con finale in programma a Colonia, al RheinEnergieStadion.

OTTAVI DI FINALE:

Inter-Getafe (5/6 agosto)

Rangers-Bayer Leverkusen (5/6 agosto)

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk (5/6 agosto)

Eintracht Francoforte-Basilea (5/6 agosto)

———————————————-

Lask-Manchester United (5/6 agosto)

İstanbul Başakşehir-Copenaghen (5/6 agosto)

Olympiacos-Wolverhampton (5/6 agosto)

Siviglia-Roma (5/6 agosto)

QUARTI DI FINALE:

10/11 agosto

SEMIFINALI:

16/17 AGOSTO

FINALE: 21 AGOSTO

