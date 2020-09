UFFICIALE – Infortunio per Stefan de Vrij in Nazionale: il difensore lascia il ritiro

Non arrivano buone notizie dal ritiro dell’Olanda, dove Stefan de Vrij ha rimediato un infortunio che lo ha costretto a lasciare il ritiro della nazionale Oranje. La selezione ha già annunciato ufficialmente che il difensore centrale di proprietà dell’Inter non sarà dunque a disposizione per gli impegni contro Polonia e Italia e che farà immediato ritorno a casa. Con ogni probabilità, nelle prossime ore verranno realizzati degli esami strumentali approfonditi per verificare le sue condizioni.

Nel comunicato della nazionale olandese, infatti, non è stato specificato il problema accusato dal ragazzo. Questa la nota ufficiale appena diffusa: “Stefan de Vrij deve lasciare la nazionale olandese a causa di un infortunio. Il difensore dell’Inter lascia il ritiro Oranje di Zeist e quindi salta i duelli con Polonia e Italia. L’allenatore della nazionale ad interim Dwight Lodeweges non chiederà un sostituto per De Vrij, quindi la selezione di Oranje sarà composta ancora da 23 giocatori”.

