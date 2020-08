UFFICIALE – Padelli, Berni e Borja Valero lasciano l’Inter. Da Hakimi a Perisic: la rosa 2020/2021 aggiornata

Con l’inizio del calciomercato , che a preso il via allo scoccare della mezzanotte, è iniziata la stagione calcistica 2020/2021. Cominciato il nuovo anno, sono scaduti i contratti di quei calciatori che non avevano rinnovato il loro rapporto con l’: il sito ufficiale del club ha aggiornato la rosa della formazione nerazzurra, nella quale non sono più presenti. Tornano in lista, fra gli altri,, mentre compare per la prima volta