UFFICIALE – Spal-Inter verrà diretta da Giua: un solo precedente con i nerazzurri, una vittoria

Sarà Antonio Giua a dirigere la sfida tra Spal ed Inter, valida per la 33esima giornata di Serie A: per l’arbitro della sezione di Olbia, 1 precedente con l’Inter ed 8 con la Spal. Con i nerazzurri, il fischietto sardo ha diretto il 6-2 in Coppa Italia 2018/2019 contro il Benevento; con i biancazzurri, invece, ha un bilancio di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte.

Oltre a Giua, la squadra arbitrale sarà così composta:

Assistenti: Stefano Alassio e Lorenzo Gori

Quarto uomo: Eugenio Abbattista

Arbitro VAR: Daniele Doveri

Assistente VAR: Damiano Di Iorio

