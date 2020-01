Ulteriori contatti dell’Inter per Eriksen: distanza minima con il Tottenham

Novità importanti in chiave Eriksen per l’Inter. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, l’agente del giocatore avrebbe ribadito al Tottenham la volontà del centrocampista di lasciare gli Spurs. L’offerta dei nerazzurri è pari a 18 milioni di euro, comprensivi di bonus, mentre il club inglese resta fermo sulla richiesta di 20 milioni minimi per lasciarlo partire. Nella giornata di domani sono in programma ulteriori contatti per cercare di giungere alla fumata bianca.

Intanto l’Inter, oltre al lavoro per Eriksen, è vicina alla firma di Victor Moses. L’esterno del Chelsea, in prestito al Fenerbahce, arriverà in Italia già questa sera e domani mattina, alle ore 10, sarà all’Istituto Humanitas di Rozzano per le visite mediche di rito prima dell’accordo definitivo con la Beneamata.



