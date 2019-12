Venerato: “Vidal si può fare solo a determinate condizioni. Nel 3-5-2 vedo meglio lui che De Paul”

Intervenuto anche Ciro Venerato ai microfoni di Radio Sportiva, con la consueta sessione di “microfono aperto” in cui i giornalisti rispondono direttamente alle domande dei tifosi.

Tra le molte domande ovviamente non si lasciano attendere quelle sulla beneamata, che vanno dal piano tattico di Conte fino alle prossime scelte di mercato. Ecco le parole di Venerato: “I dettami tattici di Conte sono tra i più difficili in assoluto da memorizzare ed applicare. Avrei visto bene Nainggolan in questa Inter e non si può escludere al 100% un ritorno, ma in nerazzurro credo abbia già fatto il suo tempo per una serie di motivi. Per il mercato di gennaio invece vedo meglio Vidal di De Paul; l’argentino mi piace molto ma il 3-5-2 non so se è il vestito tattico adatto per lui. Vidal invece andrebbe benissimo. L’Inter è disposta ad accoglierlo ma solo alle sue condizioni: prestito secco o, al limite, con diritto di riscatto. Non con obbligo. Sembra che il Barcellona non sia d’accordo, anche se il giocatore vorrebbe tornare a lavorare con Conte“.



