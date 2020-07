Verso Inter-Napoli, Sanchez torna titolare. Ospiti senza Mertens e Manolas: le probabili formazioni

Domani sera si torna in campo per la penultima giornata del campionato di Serie A. A San Siro alle 21:45 l’Inter di Antonio Conte sfiderà il Napoli di Gennaro Gattuso. I padroni di casa per un secondo posto da difendere, i secondi – certi della qualificazione alla prossima Europa League – hanno già nel mirino la sfida di Champions League contro il Barcellona.

Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Roberto Gagliardini, squalificato, mentre tornerà Nicolò Barella. In attacco Alexis Sanchez si avvia verso un posto da titolare al posto di Lautaro al fianco dell’insostituibile Romelu Lukaku. In difesa ancora chance per Ranocchia viste le condizioni non ottimali di Stefan De Vrij. Dall’altro lato Gattuso dovrà fare i conti con le assenze pesanti di Dries Mertens e Kostas Manolas.

INTER-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero; Lukaku, Sanchez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Lobotka, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<