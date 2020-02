Verso Juventus-Inter, Sarri: “Porte chiuse? Allora tutte le altre partite…”

E’ ormai praticamente ufficiale: il big match di domenica sera all’Allianz Stadium di Torino tra Juventus ed Inter si svolgerà a porte chiuse. Il Governo italiano e la Federazione italiana hanno – di comune accordo – deciso di contrastare così il problema che sta paralizzando il nostro Paese in questi giori: il coronavirus.

Dopo i rinvii della scorsa settimana infatti, la Serie A ha deciso di non fermarsi ma per evitare il contagio tutte le gare nella zona a rischio (principalmente il Nord Italia) saranno giocate in assenza dei tifosi. Il tecnico bianconero Maurizio Sarri ai microfoni di Sport Mediaset – a margine della conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League contro il Lione – ha detto la sua a riguardo: “Se Juve-Inter sarà a porte chiuse allora anche tutte le altre di Serie A, perché se ci sono motivi di salute pubblica sono naturali, perché non è pensabile che a Roma, Bologna o Palermo non ci siano 2-300 persone che lavorano a Milano durante la settimana. Se questo motivo è preponderante deve valere per tutta la Serie A”.





Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!