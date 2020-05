Vidal allontana le voci di mercato: “Sono a mio agio a Barcellona, la mia famiglia è contenta. Pronto a dare il massimo”

L’attesa – e non potrebbe essere altrimenti – è sempre rivolta a che si sblocchi qualcosa tra Inter e Barcellona. La pista che porterebbe Arturo Vidal a Milano – dopo i discorsi degli ultimi mesi – può tornare a prendere consistenza solo nel caso in cui, a parlare, siano appunto le società, tra di loro. Anche perché, nel frattempo, soprattutto in tempi di dirette Instagram da coronavirus, parlano anche i giocatori, le cui parole legittimano qualsiasi tipo di retro-ricostruzione sul futuro. E nel corso di una diretta col giornalista Mario Velasco, ha parlato anche Arturo Vidal: rilasciando quelle che, apparentemente, sembrerebbero dichiarazioni di fedeltà al Barcellona.

“Sono a mio agio a Barcellona – ha infatti riferito Vidal – Vivo in una bellissima città, i miei figli stanno crescendo molto bene. Stanno andando bene a scuola. Vedo mia madre felice e questo mi rende contento. Ora sono più pronto che mai. Sono felice, c’è un buon gruppo e ho grandi amici nello spogliatoio. Mi sento molto bene fisicamente, meglio che mai. Non ho mai avuto così tanto tempo per prepararmi, abbiamo studiato un pian per cercare di allungare la mia carriera il più possibile. Mi sento pronto per quello che sta arrivando, sia in Champions League che in Liga, dove siamo primi, mentre in Champions manca il ritorno e abbiamo buone chance di passare. Sono due mesi in cui dobbiamo dare il massimo”.

