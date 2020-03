VIDEO – Il messaggio di Milan Skriniar: “È un momento difficile, ma insieme ne usciremo fuori”

Attraverso i canali ufficiali social della società, anche il difensore Milan Skriniar ha voluto lanciare il suo appello, ai tifosi e alla popolazione, in questo momento di estrema difficoltà legato alla diffusione del Coronavirus.

Ecco il suo messaggio: “Grazie a tutti per aver donato, per chi potesse aiutarci la raccolta fondi è ancora attiva sulla pagina Facebook dell’Inter. Stiamo vivendo tutti un momento molto difficile, ma insieme ne usciremo fuori. Mi raccomando restate a casa: Togheter As A Team”.