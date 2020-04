Wanda Nara, che risposta a Maxi Lopez: “Avrebbe dovuto preoccuparsi dei doveri di un padre anni fa”

“Prima cosa che voglio chiarire è che mio figlio non ha mai avuto la febbre, solo un mal di pancia perché ha preso freddo giocando a palla nel giardino di casa mia. In secondo luogo, la persona che afferma di aver paura dovrebbe preoccuparsi dei doveri di un padre che non ha adempiuto anni fa”.

Così, Wanda Nara ha chiarito quanto è accaduto a suo figlio rispondendo a tono riguardo le dichiarazioni dell’ex marito Maxi Lopez. L’ex attaccante di Catania e Sampdoria, nei giorni scorsi, aveva sospettato che suo figlio fosse stato contagiato dal Coronavirus e aveva attaccato l’attuale moglie di Mauro Icardi.

