Zanetti per Vanity Fair: “Appello all’unità, il mondo ci invita a non perdere la speranza”

Sin dalle prime battute, la direzione tracciata dall’Inter e dal suo presidente Steven Zhang dinnanzi al propagarsi del coronavirus era stata chiarissima: stoppare il campionato italiano di calcio e non sottovalutare il pericolo imminente. Così, nelle settimane successive, il presidente nerazzurro, staff e calciatori, si sono riversati in donazioni e raccolte fondi, per contribuire ad aiutare tutti gli ospedali italiani con mascherine ed aiuti economici.

Anche il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, si sta mostrando assolutamente sensibile per venire in soccorso dei tanti italiani che stanno vivendo parecchie difficoltà negli ultimi tempi. In copertina sul prossimo numero di Vanity Fair, l’ex capitano ha pubblicato uno stralcio dell’intervista su Instagram: “…. vogliamo che il nostro appello all’unità, alla forza e alla razionalità raggiunga chiunque… voci da tutto il mondo che ci invitano a non perdere mai la speranza… Uniti contro il virus”.