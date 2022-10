Altro che FIFA ed eFootball: ecco i videogiochi di calcio più nostalgici da riscoprire online

I videogame incentrati sul calcio sono da sempre una delle categorie di maggior successo nel nostro Paese, anche per via della forte passione degli italiani per questo sport

Martina Napolano

I videogame incentrati sul calcio sono da sempre una delle categorie di maggior successo nel nostro Paese, anche per via della forte passione degli italiani per questo sport. La possibilità di prendere in mano la propria squadra preferiti e di guidarla al successo affascina infatti da sempre tantissimi tifosi, che non perdono l'occasione di mettersi di fronte allo schermo e tuffarsi nell'avventura sportiva. Se l'evoluzione tecnologica ha portato alla creazione di videogiochi sempre più realistici e avanzati, primi fra tutti gli ultimi FIFA ed eFootball, in realtà sul web è possibile trovare tante riproposizioni di titoli del passato da riscoprire, una vera e propria manna per i più nostalgici.

I giochi vintage spopolano sul web

Negli ultimi tempi si sente parlare sempre più spesso di "retrogaming", ossia della passione dei videogiocatori per i titoli ludici del passato, quelli cioè che hanno fatto la storia delle prime console e delle sale giochi arcade. In questo grande contenitore rientrano tanti videogame differenti, da quelli di piattaforma come Super Mario Bros. e Sonic fino a giochi di carte e da casinò, che già da tempo trovano spazio su appositi portali e app con versioni adeguate all'era digitale ma che non perdono il proprio contatto con le origini di questi svaghi.

Le piattaforme di casinò, infatti, pur puntando su soluzioni avanzate come il live multiplayer, si caratterizzano per un'offerta al tempo stesso innovativa e ancorata alla tradizione, in cui slot machine, roulette e altri giochi di casinò tipici del tavolo verde possono essere praticati da soli o sfidando altri utenti proprio come se ci si trovasse in una sala fisica.

L'ampiezza dei cataloghi e gli elevati standard di sicurezza garantiti dagli operatori del settore hanno permesso a questo tipo di servizi di affermarsi come una delle categorie più amate e più redditizie sul web, tanto da diventare un esempio di successo per molte altre realtà del gaming e non solo.

Diverso è invece il discorso legato ad altre tipologie di giochi, riproposti invece proprio nella versione originale su siti web specializzati o su applicazioni mobili oppure riproducibili sul proprio dispositivo attraverso degli "emulatori", ossia delle componenti che permettono di replicare le funzioni di un sistema differente da quello utilizzato (per esempio una console anni '80 su un PC di ultima generazione): tra questi non mancano i titoli calcistici che hanno accompagnato intere generazioni di appassionati in lunghe e divertenti maratone domestiche.

Sensible Soccer

Alzi la mano chi, tra gli over 30, non ha mai giocato aSensible Soccer: uno dei videogame di calcio più iconici di sempre rivive oggi su diversi portali di gaming multicategoria, che lo ripropongono tra i grandi classici dell'industria videoludica. Caratterizzato dalla sua particolare visuale dall'altro, dal 1992 Sensible World of Soccer (questo il nome completo) è stato sin dalle prime versioni uno dei giochi dalla più ampia scelta di squadre e con possibilità di personalizzazione dei team, dalla modifica delle magliette a quella dei nomi dei calciatori.

Championship Manager 01/02

Per chi invece ama i giochi di calcio manageriali, il must di tutti i tempi è sicuramente Championship Manager 01/02, conosciuto nel nostro Paese anche come Scudetto. La caratteristica principale di questo videogame, nonché la sua fortuna, è stata quella di basarsi interamente sulla gestione societaria a 360 gradi, dalla formazione da schierare in campo fino al calciomercato e alla relativa parte economica. CM 01/02 è diventato in breve tempo un titolo iconico per gli appassionati, pronti a creare carriere decennali partendo dal 2001 e a portare al top in Europa e nel mondo anche i club più piccoli. Per gli interisti che non dovessero ricordarlo, parliamo della stagione di Cúper in panchina e di giocatori come Toldo, Seedorf, Ronaldo e Vieri, conclusa al terzo posto: chi non ha smaltito quella delusione potrebbe cercare di fare un salto indietro nel tempo e rimettere le cose a posto.

FIFA International Soccer

Conosciuto anche come FIFA '94 e primo di una lunghissima serie migliorata anno dopo anno, questo videogioco ha letteralmente segnato un'epoca aprendo a quello che tempo dopo sarebbe diventato uno dei titoli di genere più importanti e tuttora utilizzati da migliaia di giocatori in rete. Visto oggi, FIFA International Soccer potrebbe sembrare un gioco "grezzo" e basilare, eppure si tratta di una delle prime proposte a garantire un certo realismo grafico e nei movimenti dei giocatori, per un risultato complessivo che all'epoca ha sorpreso davvero tutti. Recuperarlo con uno degli emulatori presenti in rete non è forse una scelta così sbagliata, sia per chi ha vissuto quegli anni che per i più giovani, che giocandoci potrebbero comprendere ancora meglio i meccanismi che sono alla base dei titoli più moderni.