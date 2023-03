Inter e casinò online: tra passato e futuro, tutti gli sponsor

Le società di calcio stanno diventando sempre di più delle aziende. Quante volte, negli ultimi tempi, si è sentito pronunciare questa frase: ma dietro questo, che potremmo definire luogo comune, si nasconde una grande verità. All’estero ma negli ultimi anni anche in Serie A, gli investitori internazionali decidono sempre di più di puntare sui club di calcio: gli introiti iniziano a salire così allo stesso modo la richiesta di nuove partnership.

Sappiamo che gli sponsor, come nel caso dell’Inter e di tutte le altre società di calcio, ricoprirono un ruolo sempre più importante all’interno dei conti di un club. I biglietti dello stadio e i ricavi sportivi restano la base per una società sportiva ma non sono ormai da sottovalutare nemmeno i ricavi da sponsor. L’Inter lo sa bene ed è quindi in cerca di collaborazioni sempre più importanti per poter alzare l’asticella e affermarsi anche a livello internazionale.

Oltre a quello di aziende di blockchain, un altro settore in forte in crescita tra i club di calcio è quello dei casinò online, anche dei portali non AAMS disponibili in Italia. Piattaforme che decidono sempre di più di investire all’interno del mondo sportivo.

Guardando all’Inter, è recente la notizia del nuovo brand che apparirà sulle divise di allenamento e quelle pre-match: dopo la cessazione della collaborazione con Suning.com, infatti, il club nerazzurro ha firmato un accordo con Leovegas.news per i prossimi tre anni con cifre assolutamente importanti. Secondo diversi portali, le cifre in ballo sarebbero di circa cinque milioni di euro a stagione fino al 2025. Inoltre, il brand del sito sarà visibile anche nel tunnel di San Siro, così come sui cartelloni presenti al centro di allenamento nerazzurro “Suning Training Centre”.

Un tipo di partnership, quella tra l’Inter e Leovegas.news, iniziata già diversi mesi fa e che dimostra come questo sodalizio sia solo destinato a crescere.

Le partnership passate dell’Inter

Alcuni “segnali” di questo movimento crescente si erano già avuti qualche anno fa. Per esempio, nell’ottobre del 2020, la società nerazzurra aveva firmato un accordo con Starcasinò.sport: la piattaforma in questione, con questo accordo, era diventata ufficialmente il nuovo Offical Infotaintment Partner dell’Inter.

Ma se andiamo ancora indietro nel tempo, possiamo trovare un’altra collaborazione tra l’Inter e portali del genere. Nel 2017, infatti, il club nerazzurro aveva firmato un accordo di tre anni con Bwin come nuovo Official Betting Partner. L’agenzia, in passato, era già stata sponsor di maglia per società come Milan o Real Madrid: a dimostrazione di un fenomeno sempre più in crescita.

Sponsor Inter: gli orizzonti per il futuro

Arriviamo così ai giorni nostri con la partnership tra Inter e Leo Vegas iniziata nel settembre del 2022 e culminata nell’accordo di un mese fa. Il brand ha esordito sulle maglie del pre-match nel derby contro il Milan ma il sito LeoVegas.news sembrerebbe essere in corsa, insieme a Turkish Airlines e altre aziende del mondo del turismo provenienti dal Medio Oriente, per il ruolo di main sponsor della prossima stagione.