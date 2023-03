Una sfida nella sfida, ma nella stessa squadra. Spezia-Inter infatti sarà decisiva anche per capire chi sarà il partner d’attacco accanto a Lautaro Martinez, intoccabile, nella partita di ritorno degli ottavi di Champions League.

Lukaku infatti è in crescita, seppur piuttosto lenta, mentre Dzeko è entrato nella sua “consueta crisi” di fine inverno. Inevitabile vista l’età che il bosniaco, costretto agli straordinari nella prima parte di campionato per l’infortunio di Lukaku, ora sia in difficoltà. La partita con lo Spezia sarà quindi decisiva per capire chi affiancherà Lautaro nella “notte di gala” ad Oporto. Se Lukaku dovesse offrire una prestazione convincente, magari con un goal, allora probabilmente anche in Champions League vedremmo la Lu-La dal primo minuto. Qualora invece Dzeko entrando a gara in corso dovesse mostrarsi decisivo, allora Big Rom si accomoderebbe probabilmente in panchina. Insomma tutto è ancora da decidere e Inzaghi, come i tifosi, attende riscontri dalla sfida di questa sera.