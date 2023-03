Beppe Marotta ha dimostrato negli anni di avere una capacità ed una conoscenza fuori dal comune del mondo del calcio. L’attuale amministratore delegato nerazzurro si è imposto come uno dei migliori dirigenti in circolazione, forse uno dei più grandi di sempre in Italia. E, anche proprio per questo, è in arrivo una importantissima onorificenza per lui.

Come riportato dal giornalista RAI Alessandro Casarin infatti, Marotta il prossimo 2 giugno verrà insignito, con Merito, del titolo di Cavaliere della Repubblica. Un traguardo importantissimo per “Don Beppe”, oltre che ampiamente meritato per quanto fatto in carriera.