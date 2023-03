Questa sera l’Inter scenderà in campo contro lo Spezia per il primo anticipo della 26esima giornata di Serie A. Il club nerazzurro, infatti, martedì prossimo sarà di scena in Champions League per il match di ritorno degli ottavi di finale in programma contro il Porto, dopo aver ottenuto un successo per 1-0 nella gara di andata a San Siro.

Per quanto riguarda le ultime di formazione, sembra essere in leggero vantaggio Romelu Lukaku rispetto a Dzeko per far coppia con Lautaro Martinez. Il belga era stato invece escluso dai titolari nell’ultima partita contro il Lecce e la prova di questa sera potrebbe anche indirizzare le scelte di Simone Inzaghi in vista di martedì sera in Champions.

Romelu Lukaku of Fc Internazionale during the Uefa Champions League round of 16 first leg match between Fc Internazionale and Fc Porto on February 22, 2023 in Milano Italy .

Sul futuro dei due centravanti, invece, regna l’incertezza. Se nel caso di Lukaku l’Inter non ha ancora deciso se rinnovare o meno il prestito del Chelsea, negli ultimi giorni si sarebbe anche complicato il rinnovo di Edin Dzeko. Dinnanzi ad una richiesta per un biennale del centravanti bosniaco, l’Inter avrebbe risposto con un’offerta da un solo anno di contratto.

Da qui il nome riemerso fuori ieri sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di Gianluca Scamacca. Il centravanti italiano non sta trovando spazio al West Ham e potrebbe partire la prossima estate. Qualora gli inglesi aprissero al prestito oneroso, l’ex Sassuolo potrebbe tornare di moda in casa Inter. Sempre in chiave mercato, invece, questa sera sarà Holm l’osservato speciale dei dirigenti nerazzurri, esterno destro con buone potenzialità.