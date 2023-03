Una grossa, grossissima fetta del futuro di Inzaghi passa dalla prossima settimana dell’Inter. I nerazzurri infatti, protagonisti di una stagione di alti e bassi, devono dare un segnale forte non solo in campionato (questa sera sono impegnati in trasferta contro lo Spezia), ma anche e soprattutto in Champions League.

L’1 a 0 dell’andata infatti è una coperta corta che non assicura ancora nulla: tutto è ancora da decidere a Oporto. Ecco perché le prossime due partite, come sottolineato anche questa mattina da La Gazzetta dello Sport, sono lo spartiacque per il futuro del tecnico. Un’altra partita negativa in trasferta contro una piccola, unita soprattutto ad una eventuale (con tutti gli scongiuri del caso) eliminazione, porterebbe inevitabilmente la società a riflessioni pesanti e forse irreversibili in vista della prossima stagione.

Una possibile finale di Coppa Italia, anche se lo scoglio Juventus ora pare molto duro, non basterebbe infatti all’ex Lazio per rimanere un altro anno a Milano.