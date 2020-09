I metodi per vincere ed ottenere profitti con le scommesse

Nel mondo del betting vi sono tantissimi metodi di scommesse che promettono di far guadagnare soldi agli appassioni delle puntate.

Si tratta di particolari tecniche basate su determinate condizioni che sono necessarie perché questi metodi portino i propri frutti.

Tra queste precondizioni vi sono sicuramente l’importanza della disciplina nella gestione del proprio budget e del tempo a disposizione.

Prima di procedere, è importante comunque tenere presente che nessun metodo di scommesse qui sotto elencato è infallibile e che buona parte del lavoro è sempre della fortuna.

Quali tecniche utilizzare

Come abbiamo già detto, la prima tecnica di scommessa è quella di stabilire il budget da investire. Infatti, è importante avere una buona autodisciplina nella gestione del proprio bankroll per il corretto raggiungimento dei propri obiettivi.

I metodi delle scommesse sportive sono applicabili a tutti gli sport, dal calcio all’ippica.

Metodi matematici

Uno dei principali metodi di scommessa matematica è quella dello surebet. Si tratta di una particolare e rarissima occasione in cui uno scommettitore può usufruire della differenze delle quote presenti tra un bookmaker e l’altro per ottenere un vantaggio personale. Questo è possibile soprattutto grazie al ritardo nell’aggiornamento delle quotazioni che non si svolge allo stesso modo per tutti gli allibratori.

Metodi non matematici

La progressione Paroli

La progressione Paroli consiste nell’iniziare con una minima parte del budget che si decide di investire come scommessa iniziale. Nel caso in cui la scommessa si riveli vincente, nella puntata successiva dovremmo puntare il nostro budget iniziale sommato alla vincita ottenuta con il primo step. Tutto questo dovrà essere ripetuto per un ciclo di 6 scommesse. In seguito alla sesta giocata, si dovrà ricominciare tutto dall’inizio. Si ricomincia da principio anche nel caso in cui venga persa una scommessa.

Si tratta di un sistema piuttosto semplice e che funziona bene con scommesse singole con quote particolarmente basse ( non più di 1,20). Applicato correttamente e con costanza, questo metodo può portare a dei buoni guadagni nel lungo periodo.

Sistema PONG

Questo tipo di sistema di scommesse è piuttosto conosciuto perché particolarmente fruttuoso ma, allo stesso tempo, richiede particolari abilità ed intuito.

Innanzitutto devono essere selezionati due eventi all’interno di un palinsesto e decidere quali delle due partite sarà la “fissa” la quale dovrà avere una quota di almeno 2,00 o superiore. L’altro evento selezionato, invece, sarà la nostra “variabile” all’interno del sistema e dovremmo selezionare come quote

Over 2,5

NO GOAL

PARI

Facendo attenzione che tutte queste si avvicinino il più possibile a 2,00. A questo punto non si deve fare altro che piazzare tre scommesse con lo stesso importo per ognuna di queste tre combinazioni.

In questo caso saremo in vincita nel caso in cui riuscissimo ad azzeccare almeno uno dei risultati della partita variabile. Più variabili indovineremo, maggiore sarà la nostra vincita.

Va da sé che per essere vincenti è importante soprattutto il risultato dell’evento che abbiamo scelto come “fisso” nelle nostre schedine.

Per saperne di più in proposito di metodi da applicare alle scommesse sportive, cercare i 19 trucchi per vincere e guadagnare con le scommesse sportive.