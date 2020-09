Inter-Milan, la maglia di Skriniar esposta al National Museum of China: patch speciale per Wuhan

La maglia indossata da Milan Skriniar durante il derby di Milano dello scorso 9 febbraio sarà esposta al National Museum of China, tra le più importanti istituzioni culturali cinesi.

La divisa presenta sulla spalla sinistra una patch speciale con la scritta “FORZA CINA”, un messaggio che l’Inter ha voluto mandare alla città di Wuhan e a tutta la popolazione cinese all’inizio dell’epidemia.

In occasione del derby di Milano, San Siro ha inviato un chiaro e forte messaggio: “Today and always. Together as a team. Forza Wuhan”.

Questa è stata solo una delle numerose attività messe in campo da Inter e Suning e che hanno ricevuto grandissima eco in tutta la Cina, oltre a dare il via a iniziative realizzate da top club in tutta Europa. Insieme alla maglia interista sarà esposta a Pechino anche la casacca del Real Madrid.

