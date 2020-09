Inter, ecco Males: visite mediche e firma sul contratto. Le cifre dell’affare

Darian Males è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante svizzero classe 2001 sosterrà in mattinata le visite mediche all’Humanitas prima di ottenere l’idoneità sportiva al Coni.

Come riportato dal sito gianlucadimarzio.com, l’Inter ha battuto la concorrenza sul mercato di Atalanta, Juventus e Valencia. Un’operazione complessiva da 4 milioni di euro più bonus per il nazionale u18 svizzero che potrebbe essere in sinergia con il Genoa di Faggiano,

