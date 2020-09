Inter pronta a blindare Lautaro: nuovi incontri dopo la fine del mercato. Le cifre del rinnovo

La visita di Beto Yaque e Ronaldo Zarate, agenti di Lautaro Martinez, nella sede dell’Inter è servita per intavolare la pratica rinnovo del Toro che entrerà nel vivo ad ottobre.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport le parti hanno fatto le prove generali. L’Inter ha programmato il rinnovo del suo numero 10 a fine mercato, l’incontro era un passaggio necessario, anche perché l’ultimo face to face risale allo scorso inverno.

Il Barcellona ci ha provato ma l’emergenza coronavirus ha rinviato forse l’assalto all’anno prossimo, mentre il Real Madrid non ha intenzione di fare mercato in questa sessione. La trattativa non è semplice ma c’è ottimismo, anche se difficilmente i nerazzurri potranno garantire i 10 milioni di euro messi sul piatto dal Barça.

L’Inter infatti non vorrebbe andare oltre i 5 milioni di stipendio base, l’entourage dell’attaccante argentino si aspetta invece un trattamento intorno ai 7 milioni netti, non lontano poi dalle cifre che guadagnano Lukaku ed Eriksen. Possibile che ci si incontri a metà strada, sui 6 milioni.

Non è da escludere un nuovo affondo del Barcellona nei confronti di Lautaro ma alla fine del mercato mancano solo 3 settimane e tutto lascia pensare che il numero 10 nerazzurro sarà ancora il Toro.

Al momento i dirigenti dell’Inter non sanno esattamente quale sarà il monte ingaggi nerazzurro alla fine di questa sessione. Marotta è al lavoro per sistemare gli esuberi sul mercato, anche da questo si capirà la reale forza dell’offerta Inter a Lautaro.

Da capire anche se nel nuovo contratto ci sarà o no la clausola rescissoria. Il desiderio dell’Inter è di eliminare quella via d’uscita da 111 milioni, o in alternativa di alzare decisamente la cifra.

