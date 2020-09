GdS – Ora è Vidal ad aspettare l’Inter: affare congelato da Suning, prima le cessioni

Arturo Vidal è promesso sposo all’Inter ma per vederlo in maglia nerazzurra bisognerà attendere ancora un po’. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l’ultimo passo ancora non è stato compiuto: l’esito della trattativa di mercato non è in discussione ma i tempi restano ancora da definire.

Ora sarebbe la dirigenza nerazzurra ad aver preso tempo perché vorrebbe chiudere prima un paio di uscite. Ad Appiano oggi ci sono circa 32 elementi ma la scelta sarebbe dettata anche da motivi di bilancio: il biennale da 6 milioni l’anno più opzione per il terzo potrà essere firmato da Vidal una volta alleggerito l’attuale monte-stipendi.

