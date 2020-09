Inter, rosa in overbooking e ingaggi elevati: ieri vertice di mercato in sede. Lo scenario

Il centro Suning in overbooking per una rosa extra-large da 32 elementi e un monte ingaggi da alleggerire anche per ulteriori colpi in entrata. La dirigenza dell’Inter è chiamata agli straordinari in queste 3 ultime settimane di calciomercato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, proprio per questi motivi, ieri sera nella sede dell’Inter si è tenuta una riunione dei vertici dirigenziali sul tema degli ingaggi dei giocatori, una delle fonti principali di spesa del club di Suning.

