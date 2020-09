Di Natale: “L’Inter è vicinissima alla Juventus, lotta a due per lo scudetto. Le sfuriate di Conte? Le fa per…”

Antonio Di Natale, ex attaccante dell’Udinese e della Nazionale azzurra, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare dei temi più caldi che tengono banco in Serie A.

Spazio anche alla lotta scudetto con Inter e Juventus in pole position: “La Juve parte sempre da una base in più perché ha vinto nove scudetti di fila. Ma l’Inter stavolta è vicinissima. Mancava uno step, adesso è lì. Io credo che il prossimo campionato sarà una lotta a due, con la Juve per lo scudetto. Con Vidal l’Inter aggiunge tanta qualità. Recupera Nainggolan che ha fatto bene a Cagliari. Ha giocatori importanti davanti e la forza di un allenatore come Conte”.

Le sfuriate di Conte: “Le fa per attirare l’attenzione. Per arrivare seriamente alla Juve che vuole battere”.

>>> Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi <<<