Castellazzi: ”Handanovic ci proverà! Dolore gestibile ma l’infortunio non è da poco”

Luca Castellazzi, ex portiere dell’Inter, ospite negli studi di Sky Sport ha presentato il derby di Milano in programma domenica sera a San Siro, soffermandosi in particolar modo sulle condizioni fisiche di capitan Handanovic.

Ecco le sue parole: “Handanovic ci proverà fino all’ultimo conoscendolo, non vorrà mancare quest’appuntamento. L’infortunio non è da poco, il dolore si può gestire ma sarà da vedere quanto lo condiziona. A livello mentale può risultare fastidioso. Rischiare di peggiorare la situazione può essere controproducente però”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!