CdS – Verso Lecce-Inter, Conte si affida ai titolarissimi: torna il super trio a centrocampo. Un solo dubbio in difesa

Archiviata la vittoria negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari, per l’Inter di Antonio Conte è tempo nuovamente di Serie A. La squadra nerazzurra domenica pomeriggio farà visita al Lecce nel primo match del girone di ritorno.

Ieri il tecnico nerazzurro ha concesso un giorno di riposo ma da oggi si riprende a fare sul serio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo il turnover di martedì sera, in campo torneranno i titolarissimi. A partire da Lautaro Martinez che scenderà in campo al fianco di Lukaku. In difesa tornerà De Vrij, sulla destra Candreva: si ricompone a centrocampo il trio Barella-Brozovic-Sensi. Unico dubbio tra Bastoni o Godin.

