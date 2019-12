GdS – La favola indimenticabile di Esposito: è il più giovane marcatore a San Siro della storia dell’Inter. E Totti…

Una serata da predestinato quella che ha vissuto ieri Sebastiano Esposito a San Siro. Titolare per la prima volta con l’Inter dal 1′ a San Siro, il primo gol storico con la maglia nerazzurra a soli 17 anni.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport i segnali erano nell’aria ma ieri tutto è andato oltre l’immaginazione. E in quell’abbraccio con la mamma a bordo campo dopo il fischio finale sono racchiusi tutti i sacrifici fatti per arrivare fino a qui. Esposito macina record su record nella stroia dell’Inter: dopo il titolo di più giovane di sempre ad aver debuttato in Europa, il canterano nerazzurro si è preso la palma del più giovane marcatore dell’Inter a San Siro a 17 anni, 5 mesi e 19 giorni, scalzando Bergomi (in rete in un derby del settembre 1981 a 17 anni, 9 mesi e 15 giorni). In assoluto, Esposito è a tutti gli effetti il secondo marcatore nerazzurro più giovane di sempre (17 anni e 172 giorni) dietro a Mario Corso (17 anni e 97 giorni).

Un calcio di rigore perfetto, calciato alla Totti. E la Rosea ricorda come proprio l’ex capitano della Roma sta facendo di tutto per iniziare con lui la nuova avventura da agente. Il Pupone ha visto in Esposito qualcosa che lo ha portato indietro nel tempo, a quando era lui a incantare.

