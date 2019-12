GdS – Lukaku come Babbo Natale: la doppietta, l’assist e il rigore lasciato ad Esposito, Conte può sognare

Romelu Lukaku ieri pomeriggio a San Siro ha dimostrato di essere un vero Campione, con la c maiuscola. Non solo per la doppietta realizzata di risposta a Cristiano Ronaldo che ha riportato l’Inter in testa alla classifica, ma soprattutto per l’atteggiamento da leader in tutti i 90 minuti.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti belga ieri ha cancellato ancora una volta il ricordo di Mauro Icardi a suon di gol: i tifosi nerazzurri e la Curva Nord sono completamente ai suoi piedi. Al minuto 18 del secondo tempo il gigante buono lascia ad Esposito il rigore del 3-0, facendosi da parte e permettendo al giovane 2002 di coronare il sogno di una vita.

Lukaku ha anche il tempo di confezionare l’assist del 2-0 di Gagliardini e di parare anche un gol quasi fatto del Genoa nella propria area di rigore, con Handanovic accanto che rimane a guardare. L’esultanza dopo il secondo gol che ha rischiato di buttare giù la porta difesa da Radu, vale più di mille parole: Lukaku si tappa le orecchie per respingere le critiche piovutegli addosso dopo le ultime due settimane e gli errori davanti alla porta con Roma, Barcellona e Fiorentina. Sono 12 in campionato, 14 in stagione compresi quelli realizzati in Champions League. Al momento Conte ha vinto la sua scommessa. Non volerà in alto come Cristiano Ronaldo, Romelu. E non è sempre sinonimo di spettacolo, certo. Ma lo è costantemente di sostanza. E gli scudetti si vincono così.

