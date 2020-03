La quarantena di Eriksen ad Appiano: palestra, doppi allenamenti e sedute solitarie per prendersi l’Inter

Christian Eriksen ha scelto di trascorrere la sua quarantena ad Appiano con l’obiettivo di prendersi definitivamente l’Inter una volta terminato questo periodo buio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il danese è stato costretto a lasciare l’hotel dove viveva a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus mentre la sua futura casa milanese non è ancora pronta.

Da qui la scelta di fermarsi alla Pinetina e usare questo periodo di stop forzato per entrare sempre di più nel mondo Inter. Il fantasista ex Tottenham è da solo, la compagna Sabrina e il figlio Alfred erano tornati in Danimarca qualche giorno prima di Juve-Inter. C’è solo un membro dello staff tecnico di Conte che segue da vicino Eriksen, per il resto pochi dipendenti e un clima di tranquillità da tempio zen.

Il lavoro però chiama visto che Conte ha fatto avere a tutti i suoi giocatori un programma di allenamento che prevede due sedute giornaliere, da 90-120 minuti l’una. L’Inter ha recapitato a casa cyclette, pesi ed elastici a tutti, il danese non ne ha bisogno. Finita la colazione in una sala comune vuota lo aspetta la palestra; dopo il pranzo composto secondo le indicazioni del nutrizionista Pincella ci sono i campi per correre, e anche per calciare, un lusso rispetto ai compagni. Certo, le sedute sono solitarie, ma non manca nulla per prepararsi al meglio.

