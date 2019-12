CdS – Esposito, tocca a te! Il classe 2002 in pole per affiancare Lukaku contro il Genoa

Contro il Genoa Antonio Conte dovrà fare a meno di Lautaro Martinez: il Toro infatti è squalificato, dopo l’ammonizione rimediata domenica al Franchi contro la Fiorentina. Un’assenza importante, visto lo stato di forma del numero 10 nerazzurro e il feeling mostrato in campo con Lukaku. L’attaccante belga è chiamato al riscatto, dopo gli errori pesanti sotto porta contro Roma, Barcellona e Fiorentina e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport al suo fianco dal 1′ ci sarà Sebastiano Esposito.

Il canterano nerazzurro classe 2002 è in pole per una maglia da titolare. Anche tra lui e Lukaku il feeling, sbocciato in allenamento, è dei migliori e i due sono pronti a trascinare l’Inter contro il Genoa per chiudere il 2019 in bellezza, al primo posto in classifica. Non a caso Esposito è il primo a scattare dalla panchina dopo i gol messi a segno dall’amico Romelu.

Il baby talento dell’Inter così potrebbe trovare il suo esordio dal primo minuto a San Siro e chissà anche il primo gol davanti alla tifoseria nerazzurra. Politano è l’alternativa, Conte potrebbe anche decidere di schierare il tridente pesante con l’ex Sassuolo ed Esposito alle spalle di Lukaku.

