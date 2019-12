Inter-Genoa, i quotidiani esaltano Esposito: “Glaciale come un 30enne, stupisce per visione di gioco e sacrificio”

Non far rimpiangere uno come Lautaro Martinez, soprattutto dopo le prestazioni fornite dal Toro in questa prima parte di stagione, non era assolutamente facile ma il giovane Esposito ha superato a pieni voti la sfida, sfruttando al meglio la prima maglia da titolare concessa da Conte in occasione della sfida di campionato contro il Genoa. Una serata da predestinato, incoronata anche dai voti dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – “La sfrontatezza come indicatore di personalità: a 17 anni supplica Lukaku di lasciargli il rigore e segna con una glacialità di un 30enne”.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – “Piace perché sa calarsi nel ruolo, non per forza pensando a finalizzare ma mettendosi a disposizione e facendo i movimenti giusti”.

TUTTOSPORT 7 – “Conferma di avere personalità e mostra un ottimo piede e visione di gioco. Il rigore segnato è la ciliegina in una serata da ricordare: solo Mario Corso era stato marcatore più precoce nella storia del club”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!