Lazio, Tare fissa gli obiettivi: “Vogliamo tornare in Champions. Scudetto? Se a 3 giornate dalla fine…”

Inter e Juve comandano la Serie A appaiate in testa alla classifica ma a soli sei punti di distanza, con una partita in più da giocare, c’è la Lazio di Simone Inzaghi che ha già battuto la formazione bianconera in stagione per due volte, aggiudicandosi tra l’altro anche la Supercoppa italiana.

Il ds Tare, intervistato dai microfoni del Corriere dello Sport, al momento non vuol sentir parlare di scudetto: “Lo abbiamo detto ad inizio stagione: l’obiettivo è un piazzamento in Champions League, è per questo che noi lavoriamo. Bisogna tenere i piedi per terra, continuare a lavorare con umiltà e grande soddisfazione. C’è tanta soddisfazione per la vittoria della Supercoppa, questo però già appartiene al passato. Ora però bisogna già pensare al campionato che riprende. Scudetto? Se verso la fine del campionato, a 3 o 4 giornate dal termine, saremo in corsa non ci nasconderemo né ci tireremo indietro”.

