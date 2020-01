LIVE – Le pagelle di Lecce-Inter: Lukaku pericoloso, Skriniar in difficoltà

Riparte dal Via del Mare la corsa in campionato dell’Inter di Antonio Conte: la squadra nerazzurra va a caccia di una vittoria contro il Lecce per riprendersi la vetta della Serie A, in attesa di Juventus-Parma, e per rispondere alla manita rifilata dalla Lazio alla Sampdoria. Ecco le pagelle LIVE di Lecce-Inter curate da Passioneinter.com.

HANDANOVIC 6

GODIN 5,5

DE VRIJ 6

SKRINIAR 5,5

CANDREVA 6

BARELLA 5,5

BROZOVIC 6

SENSI 6

BIRAGHI 6

LAUTARO 6

LUKAKU 6,5

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!