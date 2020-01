GdS – Il West Ham forte su Gabigol: sfida al Flamengo, l’Inter fissa il prezzo e spera nell’asta

Scaduto il prestito con il Flamengo, Gabigol non ha ancora deciso da dove ripartire dopo un 2019 da assoluto protagonista. L’attaccante brasiliano è tornato ad essere a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter ma il suo futuro non sarà a Milano: la dirigenza ha deciso di monetizzare con il suo addio e usare il tesoretto a gennaio.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, in piena corsa per Gabigol c’è il West Ham, pronto a sfidare il Flamengo e a concedere magari una nuova chance in Europa al brasiliano classe 1996. L’Inter spera nell’asta e ha fissato il prezzo a partire da 22 milioni.

