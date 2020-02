Dall’Argentina – Rottura tra Milito e il Racing: divorzio in vista, l’ex Inter pronto a lasciare la carica

Il nome di Diego Milito non è inciso in eterno solo nella storia dell’Inter ma anche in quella del Racing Avellaneda, club argentino in cui il Principe ha mosso i primi passi da professionista e club con cui l’eroe del Triplete nerazzurro ha detto addio al calcio.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Milito ha intrapreso proprio nel Racing una nuova carriera da dirigente rivestendo il ruolo di segretario tecnico del club. E’ stato proprio con lui che l’Inter ha perfezionato l’acquisto di Lautaro Martinez nel gennaio 2018.

Secondo quanto riportato però da Radio Continental, Milito è in rottura con il Racing e potrebbe presto lasciare la sua carica. Le cause delle divergenze dovrebbero riguardare alcune operazioni di mercato condotte dal Principe e non andate a buon fine per l’indisponibilità economica del club. L’ex 22 nerazzurro è così entrato in conflitto con i membri del consiglio e per questo motivo l’idea di lasciare il Racing non è solo una suggestione.

