Sky – Inter-Milan, tre dubbi per Conte: Handanovic prova il recupero. Vecino insidia Eriksen

Mancano pochi giorni e poi sarà Inter-Milan: Antonio Conte dovrà sciogliere gli ultimi di formazione, con diversi ballottaggi che tengono ancora banco in casa nerazzurra.

Secondo quanto riportato da Sky Sport il primo riguarda la porta: al momento Padelli è in pole su Handanovic ma, dopo l’allenamento pomeridiano, si potrà sapere di più sul possibile impiego del capitano nerazzurro. Il portiere sloveno vuole esserci a tutti i costi ma, se non sarà del tutto recuperato, non verrà rischiato dallo staff medico dell’Inter.

Il secondo dubbio riguarda la difesa con Godin e D’Ambrosio in lotta per una maglia da titolare al fianco di Skriniar e De Vrij. L’ultimo è tra Vecino ed Eriksen a centrocampo. Sulle fasce Candreva e Young, in avanti Sanchez e Lukaku.

