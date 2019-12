Sporting Intelligence – La classifica dei club più seguiti sui social: Juve primo club italiano, Inter in crescita

Sporting Intelligence ha stilato il rapporto annuale dei club sportivi (di calcio e non solo) più seguiti al mondo sui social network tenendo conto dei follower di Twitter, Instagram e Facebook.

Dominio spagnolo con il primo posto del Real Madrid (223.888.433) e il secondo del Barcellona (213.614.164): terzo gradino del podio per il Manchester United (125.979.251), davanti a Chelsea (81.087.951) e Juventus (80.958.951), primo club italiano.

Il Milan si piazza al 12esimo posto (38.328.684), numeri in crescita per l’Inter che sale fino alla 17esima piazza con 23.874.821 di follower. Roma lontana al 30°. Per trovare una squadra di un altro sport bisogna andare fino all’undicesimo posto, dove ci sono i Los Angeles Lakers (basket Nba) che contano su 39.699.365 di sostenitori sui tre canali social più utilizzati.

