Udinese-Inter, Bergomi: ”Eriksen? Sono stato frainteso: ecco come sarà utile per Conte. Su Young e Moses…”

Nel post partita di Udinese-Inter, Beppe Bergomi, ex capitano nerazzurro, durante il Sky Calcio Club ha commentato la prestazione della squadra di Conte, vittoriosa per 0-2 alla Dacia Arena, tornando sulla polemica della settimana che lo ha coinvolto sul tema Eriksen.

Ecco le sue parole: “Sono stato frainteso. Eriksen non è un giocatore che salta l’uomo, i tifosi non si devono aspettare questo. E’ un giocatore che ha bisogno di tempo, non pensiamo di vedere un giocatore che va in velocità. Non è la sua caratteristica ma sarà prezioso nel dettare i ritmi, nell’ultimo passaggio e dai calci piazzati”.

Gli esterni: “Moses ha sofferto ma intravedo le sue potenzialità. Quando starà bene fisicamente sarà prezioso. Bene anche Young. Mi piace tanto, si è inserito con umiltà. Ricordiamo da dove viene, voglio sottolineare la sua disponibilità. Gli esterni di Conte devono fare un grande lavoro”.

