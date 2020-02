UFFICIALE – Rocchi designato per Lazio-Inter: i precedenti e i numeri con i due club

L’AIA ha reso note le designazioni ufficiali in vista della 24esima giornata di Serie A. Dopo le indiscrezioni girate nelle ultime ore, è ufficiale l’assegnazione di Gianluca Rocchi per il big match in programma domenica sera all’Olimpico tra Lazio e Inter. Mazzoleni al Var, Pasqua il quarto uomo.

36 i precedenti tra Rocchi e l’Inter (15 vittorie, 14 pareggi e 7 sconfitte), 44 quelli con la Lazio che è la squadra più arbitrata dal fischietto di Firenze in carriera: 17 vittorie, 9 pareggi e 18 sconfitte il bilancio con la squadra di Inzaghi.

Sarà la quinta volta che Rocchi dirigerà un incontro tra Lazio e Inter, tra i quali spicca lo storico giocato il 20 maggio 2018 all’Olimpico, finito con il risultato di 2-3, che ha sancito il ritorno in Champions League della squadra nerazzurra.

