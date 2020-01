Vieira: “Inter? Posto giusto al momento giusto. Squadra fortissima, Ibra era il nostro leader”

Patrick Vieira, ex centrocampista di Milan, Juventus e Inter e attuale guida tecnica del Nizza, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Calcio2000 in occasione del Golden Foot 2019 ripercorrendo le tappe della sua carriera in Italia: “E’ un posto speciale per me. L’Inter? Sono arrivato nel posto giusto al momento giusto. Il nostro leader era Ibrahimovic. Era una squadra molto competitiva, con grande individualità…”.

Futuro da allenatore in Italia: “Sarebbe bello per me, che ho giocato con Milan, Juventus e Inter, allenare, un giorno, una di queste squadre. Un ex giocatore ha sempre il sogno di tornare ad allenare dove ha giocato”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!