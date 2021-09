GdS – Inter, la situazione sull’ennesimo infortunio di Sensi

Oggi il quadro sarà più completo

Stefano Sensi prosegue il proprio calvario di infortuni iniziato ad ottobre 2019. Il centrocampista nerazzurro, che in questo avvio di stagione sembrava voler riprendersi la rivincita, è stato costretto infatti a lasciare il campo in S ampdoria-Inter pochi minuti dopo il proprio ingresso.

Sensi si è fatto male in un banale contrasto di gioco, colpendo il collo del piede di Yoshida con il proprio. Accasciatosi subito dolorante, il problema non riguardava però la caviglia come poteva sembrare, ma il ginocchio destro. Sensi ha provato a stringere i denti e restare in campo ancora qualche minuto, rischiando di aggravare la situazione. Fortunatamente, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la primissima ipotesi, la rottura del legamento collaterale del ginocchio, sembra essere scongiurata. Tutto fa pensare che si tratti "solo" di una lesione di primo grado, recuperabile in un mese o poco più.