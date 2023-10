AAA attaccante cercasi: Inzaghi non ha alternative

Quest’estate durante il calciomercato uno degli argomenti più caldi era l’attacco. Anche perché è formato da “solo” 4 giocatori, tre dei quali però per l’Inter sono nuovi. Marcus Thuram era seguito da anni e sarebbe dovuto arrivare al posto di Correa. Preso a zero si può tranquillamente dire che è stato l’ennesimo colpo a parametro zero, il suo rendimento parla per lui. Va però detto che Arnautovic e Sanchez invece sono due investimenti sbagliati.

Arnautovic

Si può dare colpa alla società che mette a diposizione di Ausilio e Marotta il minimo indispensabile, l’impressione però è che manchino anche delle idee nuove e forse un po’ di coraggio. Per entrambi, stipendi a parte, sono stati pagati solamente 10 milioni: condizione introvabile nel mercato di oggi. Chiunque era però a conoscenza della situazione di Arnautovic. Un rapporto mai nato con Thiago Motta e i vari infortuni gli avevano fatto trovare sempre meno spazio a Bologna. A 34 anni, ormai il giocatore è questo, non ci si poteva aspettare che la sua fragilità fisica a Milano sparisse. Pronti via, ora Inzaghi può contare solo su tre punte, con tre competizioni da giocare. Tu chiamalo se vuoi turnover.

Sanchez

La storia di Sanchez all’Inter è ai limiti dell’assurdo. Cacciato due anni fa, pagandogli la buonuscita di 5 milioni pur di farlo partire, viene ripreso a zero dopo 14 gol in Ligue 1. La Serie A non sarà certo paragonabile alla Premier League, ma nemmeno al Campionato francese. Ci si è dimenticati subito i motivi della rottura di due anni fa e si è deciso di puntare di nuovo sul cileno, con due anni in più. Sulla Gazzetta dello Sport si legge infatti del vuoto oltre la coppia Lautaro-Thuram. La sua pagella conferma quanto scritto: “È l’unica alternativa, ma in questo momento non è in grado di rimpiazzarli e chissà se lo sarà mai. Non tira, non crea, non ispira. Inadeguato”. Inzaghi difficilmente propone qualcosa di nuovo, va detto però che in queste condizioni non è nemmeno facile.