Quanti errori di Guida in Inter-Bologna: la moviola

La prestazione dell’Inter nella gara di ieri non può che essere descritta come negativa. Tutta via i nerazzurri non sono stati gli unici. Anche l’arbitro della gara, Marco Guida, non ha certo brillato. L’errore principale è quello sul rigore: Lautaro in area abbraccia Ferguson in maniera netta e plateale sottolinea il Corriere dello Sport. Il direttore era li con la visuale libera e nonostante ciò non fischia e fa proseguire il gioco. Lo richiama il VAR e allora concede calcio di rigore.

La partita con l’avanzare dei minuti si innervosisce, anche per colpa della sua gestione dei cartellini e dei falli. Se ne perde diversi, tra cui quello netto di Freuler su Sanchez. Anche per la Gazzetta dello Sport la sua prestazione è negativa. Secondo la rosea manca anche un giallo a Lautaro Martinez nel fallo che ha provocato il rigore.