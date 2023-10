Inzaghi svela la data del ritorno di Arnautovic: le alternative

Dopo il match di ieri la questione attaccanti all’Inter è un tema caldo. Simone Inzaghi nell’intervista post partita ha parlato della situazione di Marko Arnautovic, infortunatosi ad Empoli. Il tecnico nerazzurro ha affermato che l’infortunio dell’attaccante ex Bologna è meno grave del previsto. L’austriaco dovrà stare fuori per un totale di 5 settimane, di cui due sono già passate. Dunque mancano tre settimane in cui Inzaghi dovrà pensare a delle alternative per far rifiatare Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Klaassen e Sensi

Un reparto in cui l’Inter ha abbondanza è il centrocampo. In particolar modo con il rientro di Stefano Sensi che fa arrivare a sette gli uomini disponibili. Tra le ipotesi c’è il 3-5-1-1, modulo che Inzaghi aveva già usato ai tempi della Lazio. All’epoca aveva spostato Luis Alberto in ruolo più avanzato, alle spalle di Immobile. Situazione che potrebbe ripetersi, scegliendo uno dei centrocampisti che finora non hanno quasi mai giocato. Dietro Lautaro Martinez, o dietro Thuram potrebbero giocare sia Sensi che Klaassen. Se si preferisce l’idea di avere Mkhitaryan come trequartista allora uno dei due potrebbe passare nei tre di centrocampo, dove aveva già giocato l’olandese nel match contro la Salernitana. Ovviamente per quanto riguarda Sensi tutto dipende dalla sua tenuta fisica. Avendoli tutti a diposizione si può pensare anche ad un 3-4-2-1 utilizzando due trequartisti dietro alla punta.

Sarr

Un’altra ipotesi vorrebbe dire puntare sui propri giovani. Situazione che all’Inter non si vede mai e quindi è molto difficile che accada. In Primavera la punta titolare è Amadou Sarr, già aggregato in prima squadra. L’attaccante classe 2004 è a quota 3 gol e 2 assist in sei partite giocate. L’ultima rete è arrivata proprio ieri nel pareggio della squadra di Cristian Chivu contro la Sampdoria. Nessuno sta dicendo che in panchina ci sia il nuovo Karim Benzema, ogni tanto però questi giovani andrebbero provati e non solo usati per fare plusvalenze. In particolar modo se l’unico modulo utilizzato richiede due punte e a disposizione se ne hanno tre, tenendo conto che questo Sanchez è poco utile alla causa. Nella sfida di oggi tra Monza e Salernitana hanno segnato Colpani e Vignato. Un classe 1999 e un 2004. A volte bisogna solo avere un po’ di coraggio.