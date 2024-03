Le 6 (+1) cessioni che l’Inter ha deciso per l’estate

1 di 8

Siamo a metà marzo e le strategie per il prossimo calciomercato estivo dell’Inter cominciano a delinearsi più chiaramente. Se sul fronte entrate si fa strada l’idea di avere cinque punte in organico per il 2024-25 e c’è già una serie di nomi sul taccuino, anche in merito alle uscite è già stato predisposto un piano.

Ci sono già 6 cessioni decise, più una che potrebbe far comodo ai nerazzurri per dotarsi di un tesoretto utile a finanziare eventuali nuovi colpi. Ecco tutti i nomi dei futuri partenti.

SCORRI SCHEDE>>>