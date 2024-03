L’Inter deve scegliere l’attaccante del futuro e non valuta solo nomi che attualmente giocano già in Serie A. Il sogno nel campionato italiano è evidentemente Joshua Zirkzee, ma per i nerazzurri – secondo Sport Mediaset – la prima alternativa proviene dall’estero e in particolare dalla Bundesliga.

Si tratta di Serhou Guirassy, attaccante guineano attualmente in forza allo Stoccarda. Il classe 1996 ha già realizzato 21 gol nel campionato tedesco, posizionandosi dietro solo all’inarrivabile Harry Kane del Bayern Monaco, già a quota 30. Guirassy ha una clausola rescissoria da 17 milioni di euro valida anche per la prossima estate e in Viale della Liberazione il suo nome è cerchiato in rosso da tempo.