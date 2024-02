L’Inter ha deciso il futuro delle riserve: chi parte e chi resta

1 di 4

Contratti in scadenza, giovani da valutare, decisioni da prendere, prestiti da esercitare o meno. Sorpassata la metà di febbraio, l’Inter di Simone Inzaghi ha ormai un undici titolare ben definito, ma presto bisognerà prendere delle decisioni anche in merito alle riserve, dunque alla possibilità di proseguire l’avventura in nerazzurro.

Da questa schiera di giocatori escluderemo Buchanan e Di Gennaro: il primo è arrivato a gennaio e farà parte della rosa nerazzurra 2024-25, stesso destino del terzo portiere mai impiegato finora ma utile per le liste UEFA essendo cresciuto nel vivaio del club.

Il blocco è così composto: Audero, Bisseck, De Vrij, Dumfries, Frattesi, Asllani, Klaassen, Sensi, Cuadrado, Carlos Augusto, Arnautovic e Sanchez. Li divideremo in tre gruppi: chi resta, chi parte, chi è in bilico.

