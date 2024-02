Cardinale a Zhang: “Facciamo lo stadio insieme”. Ma la risposta gela il Milan

Sin dall’arrivo di RedBird a capo del Milan, nella primavera del 2022, il club rossonero ha cambiato indirizzo sul tema stadio. Gerry Cardinale ha fatto capire di voler costruire un impianto per conto proprio, svincolandosi dall’Inter con la quale c’era in ballo il progetto “Cattedrale” a San Siro a cui il fondo Elliott guardava con interesse.

Per questo motivo, il Milan ha deciso di optare per San Donato Milanese, acquistando i terreni privati. L’Inter non è rimasta a guardare, orientandosi invece su Rozzano e sull’area di proprietà della famiglia Cabassi. Secondo quanto riporta Ansa, tuttavia, nelle ultime settimane c’è stato un tentativo di riavvicinamento da parte del Milan nei confronti dei nerazzurri.

Sono stati due i contatti fra le società. Il primo è di metà gennaio, con una call fra Gerry Cardinale e Steven Zhang, primo contatto diretto dal 2022. Il patron rossonero avrebbe chiesto al presidente interista di ritornare al progetto unico sullo stadio, condividendolo fra Inter e Milan nell’area di San Donato già opzionata dal Milan. Il secondo è di inizio febbraio e si è tenuto fisicamente nella sede dell’Inter in Viale della Liberazione.

La risposta dei nerazzurri, tuttavia, non è stata incoraggiante per i rossoneri. Il club della famiglia Zhang non appare interessato a un nuovo progetto condiviso per due motivi: il primo è legato alle possibili problematiche del piano per l’area, il secondo è il progetto ormai portato avanti in direzione Rozzano.