Inter, niente ritiro prima dell’Atletico: il motivo della scelta di Inzaghi

Sale l’attesa per Inter-Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì 20 febbraio (ore 21:00) a San Siro. Dopo il successo sulla Salernitana, i nerazzurri si sono rimessi al lavoro già nella giornata di sabato alla Pinetina con una seduta di scarico per chi ha giocato e una seduta normale per chi non è stato impiegato.

C’è però una novità nell’avvicinamento alla sfida contro il Cholo Simeone: l’Inter non rimarrà in ritiro ad Appiano Gentile nella notte fra lunedì e martedì. Il motivo della scelta di Simone Inzaghi è che quasi sempre, in occasione degli impegni casalinghi in notturna, ai calciatori viene concesso di ritornare a casa e di ritrovarsi tutti insieme la mattina della partita. E così verrà fatto: rifinitura, pranzo, riposo, merenda, riunione tecnica e partenza verso San Siro.

La scelta in controtendenza, semmai, era stata effettuata prima della gara di venerdì contro la Salernitana, quando il tecnico piacentino aveva cambiato il solito programma, mantenendo tutti in ritiro. Una scelta, quella effettuata per scongiurare il rischio di cali di concentrazione contro l’ultima in classifica, poi rivelatasi efficace. Lo stesso rischio, invece, evidentemente non sussiste in una gara della portata che attende l’Inter martedì sera.